V mariborskem zdravstvenem domu je bolniško odsotnih 150 od 1050 zaposlenih. "Približno 27 odstotkov ljudi enote za splošno zdravstveno varstvo je ta trenutek odsotnih in to je tisto, kar nam ta trenutek dela največje preglavice," je povedal direktor ZD Maribor, Jernej Završnik.

Zdravniki in medicinske sestre, ki nadomeščajo bolniško odsotne, delajo z dvojno, celo trojno obremenitvijo. Velik kup kartotek pacientov v eni od ambulant priča o vseh, ki potrebujejo obravnavo. Takšnih razmer zaradi manjka kadra niso imeli doslej v nobenem valu epidemije.

"Tako izrazitega števila upada zaposlenih v tako kratkem obdobju v prejšnjih valih na srečo nismo beležili, to se je zdaj prvič zgodilo," je dodal Završnik.

Tako lahko v ambulantah družinske medicine do preklica opravljajo samo nujne in neodložljive primere, o nujnosti presoja zdravnik. Prav tako za nujne primere nemoteno, 24 ur na dan, deluje nujna medicinska pomoč. In tudi marsikje drugod se soočajo s težavami zaradi bolniških odsotnosti. V Zdravstvenem domu Koper je denimo odsotnih 30 odstotkov zdravnikov in več kot 40 odstotkov medicinskih sester. Če bo kadrovski izpad še večji, bodo morali sprejeti ukrepe, kot so jih imeli v prvem delu epidemije: "Da bodo tisti, ki nam bodo še ostali, dostopni po telefonu, bomo uvedli ambulanto za kronične bolnike in dodatno ambulanto za nujno medicinsko pomoč, " je o spopadanju s problematiko povedala Ljubica Kolander Bizjak, strokovna vodja ZD Koper.

"Delamo po naših najboljših močeh," pravita oba sogovornika, hkrati pa opažata, da je osebje deležno vse več nestrpnosti, žaljivk in tudi groženj.