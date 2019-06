V Ljubljani zaradi okvare 5000 uporabnikov brez elektrike

Po podatkih centra za zaščito in reševanje so v Ljubljani okoli 13.59 ure zabeležili prekinitve oskrbe z električno energijo. Kot nam je pojasnil direktor distribucijske enote Ljubljana mesto Roman Jesenko iz Elektro Ljubljana, so vsem uporabnikom že uspeli povrniti električno napetost.

Kot je pojasnil, se je na srednjenapetostnem kablovodu na križišču Kajuhove in Pokopališke ulice, zgodila okvara, za katero predvidevajo, da je potem povzročila okvaro še na ostalih devetih kablovodih.

Vzrok za okvaro še neznan

Kot je pojasnil, vzroka še ne poznajo, saj so na terenu gasilci, "ki so z gašenjem naprav začeli takoj, ko so izklopili napetost. Ko bomo lahko prišli do naših naprav, bomo začeli ugotavljati, kaj je natančen vzrok okvare," je še dodal Jesenko. Po prvih informacijah Gasilske brigade Ljubljana naj zaradi okvare ne bi bilo obsežnejšega požara, a gasilci so trenutno še na terenu.