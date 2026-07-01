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Slovenija

Zaradi onesnažene vode v ribogojnici poginilo 28 ton postrvi

Ptuj, 01. 07. 2026 12.01 pred 18 minutami 1 min branja 5

Avtor:
K.H.
Postrvi

Ptujski kriminalisti preiskujejo sum obremenjevanja in uničevanja okolja po tem, ko so na širšem območju vodotoka Studenčica zaznali onesnaženje vode. Zaradi onesnaženja vode je v ribogojnici poginilo 28 ton postrvi.

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, so kmalu po polnoči prejeli obvestilo o poginu rib v ribogojnici v okolici Ptuja. Na kraju so ugotovili, da je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi. Škode je za okoli 280.000 evrov. 

Kriminalisti še vedno opravljajo ogled kraja in dogodek preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja Obremenjevanje in uničevanje okolja po 332. členu KZ-1.

"Po do sedaj zbranih obvestilih bi naj prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica. Več informacij bomo lahko posredovali, ko bo opravljen ogled kraja dejanja, zbrana dodatna obvestila in izvedene ustrezne analize," so sporočili iz PU Maribor. 

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KOMENTARJI5

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Krokodil1922
01. 07. 2026 12.27
Vročina in pomanjkanje kisika.
Odgovori
0 0
NeXadileC
01. 07. 2026 12.16
In.. zgodilo se bo nič... Pa, naslednjič....
Odgovori
+2
2 0
mertseger
01. 07. 2026 12.14
Spet kdo gnojnico sredi vročinskega vala polival?
Odgovori
+1
1 0
Špica
01. 07. 2026 12.17
cisto mozno.
Odgovori
+1
1 0
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