Zaradi onesnažene vode v ribogojnici poginilo 28 ton postrvi

Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Maribor, so kmalu po polnoči prejeli obvestilo o poginu rib v ribogojnici v okolici Ptuja. Na kraju so ugotovili, da je zaradi onesnažene vode poginilo okoli 28 ton postrvi. Škode je za okoli 280.000 evrov.

Kriminalisti še vedno opravljajo ogled kraja in dogodek preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja Obremenjevanje in uničevanje okolja po 332. členu KZ-1.

"Po do sedaj zbranih obvestilih bi naj prišlo do onesnaženja vode na širšem območju vodotoka potoka Studenčnica. Več informacij bomo lahko posredovali, ko bo opravljen ogled kraja dejanja, zbrana dodatna obvestila in izvedene ustrezne analize," so sporočili iz PU Maribor.