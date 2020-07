Zaradi onesnaženja prepovedali kopanje v Soči od Rodeža do Plavi

Zaradi onesnaženja reke Soče so v občini Kanal ob Soči na območju od Rodeža do Plavi do preklica strogo prepovedali kopanje v reki. Po do zdaj znanih podatkih je manjša količina neznane snovi odtekla v reko in pustila oljne madeže, je pojasnil poveljnik občinske civilne zaščite Igor Komac. Kot nam je potrdil, ne gre za dogodek, ki je bil povezan s težavami pred dnevi, ko so prebivalci poročali o umazani vodi, ki je pritekla v vodovod in smrdela po kemikalijah.

Onesnaženje so sicer zajezili, novogoriški poklicni gasilci so vstavili pivnike, pripadniki civilne zaščite pa obvestili kopalce, ki so se nahajali ob reki, je povedal poveljnik občinske civilne zaščite Igor Komac.Vzrok onesnaženja za zdaj ni znan. icon-expand Reka Soča. Preverili smo, ali gre za nadaljevanje težav, o katerih smo poročali pred dnevi, ko je prebivalcem Anhovega pritekla v vodovod penasta sivo-rjavo umazana voda, ki je smrdela po apnu, kemikalijah ali cementu. Takrat so z občine sporočili, da je izvor onesnaženja vodovodni priključek industrijske čistilne naprave Eternit Slovenija. Kot je pojasnil Komac, tokrat ne gre za isto težavo, temveč za dva ločena dogodka, ki sta se žal zgodila v krajšem časovnem razmiku.