Onesnaženje v Žusterni: ljudje so imeli tudi zdravstvene težave

Spomnimo, na območju kopališča Žusterna v Kopru so zaznali fekalno onesnaženje vode. Do manjšega izpusta fekalnih voda je prišlo v okviru čiščenja zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika v Žusterni, ki se izteka v morje.

Analiza fekalnih bakterij escherichia coli in intestinalnih enterokokov je pokazala presežne vrednosti. Kot so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso), so pri Moletu v včerajšnjih vzorcih našli 30-krat več bakterij E coli kot v petek, v otroškem bazenu v Žusterni pa dvakrat več.

Arso je objavil tudi rezultate v petek vzetih vzorcev za bakterijo intestinalni enterokoki, ki se razvija počasneje kot escherichia coli. Ti so pokazali na presežne vrednosti v otroškem bazenu kopališča Žusterna in neposredno na izlivu kazala v morje. Vzorce so vzeli tudi v soboto, rezultati še niso znani.