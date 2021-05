Do preklica voda v naselju Ložice ni pitna

Razlog, da je onesnaževalo prišlo v vodni zajetji in skozi vodovodni sistem do porabnikov pitne vode, bi bil lahko v obilnih padavinah pretekli konec tedna, so iz občine Kanal ob Soči zapisali v obvestilu za javnost. Zaposleni v režijskem obratu so takoj po prejemu obvestila o nenavadnem vonju in okusu vode preverili stanje na omrežju, vodarni za pripravo pitne vode in v zajetjih. Povsod je bil zaznan neobičajen vonj, po njihovi oceni vonj po naftnih derivatih.

Režijski obrat je nemudoma poskrbel za potrebne ukrepe, med drugim so prepovedali uporabo vode iz vodovoda v prehrambne namene, za pitje in umivanje zob ter uvedli nadomestno oskrbo s pitno vodo. Porabnike so o ukrepih obvestili prek sporočil na oglasnih deskah, spletne strani in radijske postaje. "Zagotovljena je bila nadomestna oskrba s pitno vodo iz gasilske cisterne, obveščeni so bili Zdravstveni inšpektorat RS in NIJZ (preko ZIRS) ter županja in direktor občinske uprave," so zapisali.