Zaradi onesposobitve bombe v nedeljo evakuacija prebivalcev obeh Goric

Zaradi onesposobitve 104-kilogramske angleške letalske bombe iz 2. svetovne vojne, ki so jo našli 23. septembra na območju tirov novogoriške železniške postaje, bo v nedeljo med 8. in 11. uro potekala čezmejna evakuacija. Vsi, ki živijo na območju evakuacije in zaklanjanja, bodo v prihodnjih dneh v poštne nabiralnike prejeli podrobna navodila.

Pristojni z obeh strani meje so na današnjem sestanku na prefekturi v Gorici pod vodstvom novogoriškega župana Sama Turela in goriškega prefekta Raffaela Ricciardija v sosednji Gorici dokončno potrdili odločitev, da bosta onesposobitev bombe in evakuacija izvedeni v nedeljo med 8. in predvidoma 11. uro.

Območje bombe v Novi Gorici FOTO: Civilna zaščita icon-expand

Od 8. ure zjutraj bo na območje evakuacije v 400-metrskem pasu veljala prepoved vstopa. Do 9. ure bo potekala evakuacija. Med 9. in 10. uro bo potekalo preverjanje pristojnih, ali je na območju evakuacije morebiti ostala še kakšna oseba. Ob predvidoma 10. uri pa se bo po sprožitvi zvočne sirene za nevarnost začela onesposobitev letalskih bomb, ki jo bodo izvedli člani Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, so po sestanku sporočili z novogoriške občine. Dve varnostni območji - rdeče in rumeno Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. Za prvo, rdeče območje, na katerem živi 961 oseb, bo zapovedana popolna evakuacija. To območje sega na slovenski strani meje do 400 metrov oddaljenosti od mesta najdbe bomb. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 2064 oseb, pa bo veljal ukrep zaklanjanja, kar pomeni, da se bodo te osebe po sprožitvi zvočne sirene in do končanja nevarnosti morale zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smele na prosto. To območje sega na slovenski strani meje med 400 in 600 metri oddaljenosti od mesta najdbe bomb. Na italijanski strani meje bodo vzpostavili le območje evakuacije, in sicer v pasu 600 metrov oddaljenosti od mesta najdbe bomb.

Vsi prebivalci, ki živijo na območju evakuacije in zaklanjanja, bodo v prihodnjih dneh v poštne nabiralnike prejeli podrobna navodila o tem. Za vse dodatne informacije pa so na voljo na štabu Civilne zaščite Mestne občine Nova Gorica na številki 05/33 50 107, in sicer vsak dan med 9. in 14. uro. To je tudi številka, na katero se lahko oglasijo vsi tisti, ki se sami ne morejo evakuirati oziroma potrebujejo pri tem pomoč. Na občini prosijo, da to storijo do sobote do 19. ure. "Organizirana bo pomoč pri evakuaciji," so navedli. Sicer pa bo za vse tiste, ki se v času evakuacije ne bodo imeli kam umakniti, novogoriška mestna občina dala na voljo veliko dvorano novogoriške Občinske palače na Trgu Edvarda Kardelja 1. Celotno območje evakuacije in zaklanjanja bodo pristojne službe preverjale tudi z droni, in to tako na slovenski kot na italijanski strani. Kljub temu, da bo območje evakuacije popolnoma izpraznjeno, bo na njem za varnost ustrezno poskrbljeno tako s prisotnostjo Policije kot pripadnikov služb zaščite in reševanja, so napovedali. Več zapor Med 7. in predvidoma 11. uro bosta zaprta tudi nekdanja maloobmejna prehoda na Erjavčevi ulici in v Solkanu. "Posebej opozarjamo tudi na kolesarsko pot ob meji, ki bo v tem času prav tako zaprta. Ob tem naj dodamo, da bo ta dan v času evakuacije zaradi preplastitve cestišča zaprt tudi predor Panovec (razen v primeru slabega vremena)," so izpostavili.