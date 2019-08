Zaradi opravičila predsedniku delovnega sodišča ovadili zdravnico

Zaradi tega opravičila je sodišče preklicalo kar tri obravnave, zdravnica pa je v njem zapisala, da za sojenje ne bo sposoben dva tedna.

Podlaga za sume naj bi bilo dejstvo, da Omerzu v času, ko je bil opravičen prisotnosti na sojenju, ni bil niti en dan v bolniškem staležu. Omerzuja je po odredbi sodišča junija pregledala tudi komisija za fakultetna izvedeniška mnenja na Medicinski fakulteti v Ljubljani in ugotovila, da je obtoženi za sojenje isto sposoben, kot je bil v začetku leta. Takrat naj bi bil sposoben za sojenje, če obravnava ne bi trajala več kot štiri ure in če bi bil po vsaki uri desetminutni odmor, še piše Večer.

Mariborsko sodišče bo sedaj ovadbo preučilo in seznanilo kriminaliste. Če bodo ugotovili, da je zdravnica sodniku naklepno pomagala pri izmikanju, ji bodo sodili zaradi kaznivega dejanja izdaje lažnega zdravniškega potrdila, za kar je predpisana kazen do treh let zapora. To je celo več, kot bi lahko največ dobil Omerzu, saj je za zalezovanje predvidena kazen do dveh let zapora.

Ovadili tudi neznanega storilca, ki je iz spisa iztrgal poštno povratnico

Ovadba zoper zdravnico pa ni edina ovadba mariborskega okrajnega sodišča v povezavi s postopkom Stanka Omerzuja. Ovadili so namreč tudi neznanega storilca, ki je iz spisa iztrgal dokaz iz leta 2017. Listino je aprila po le nekaj minutah brskanja po spisu pogrešil Omerzu sam, njegov odvetnik pa je zaradi tega vložil pritožbo. Sodišče je, ker se je vrvice še držal košček papirja in s tem nakazoval, da je bil papir iztrgan, ovadilo neznanega storilca, od Pošte Slovenije pridobilo dvojnik povratnice z Omerzujevim podpisom, Cugmasovo pritožbo pa zavrnilo.