Zaradi organiziranega kriminala 'padel' tudi župan Budve

Posebno državno tožilstvo je konec tedna sporočilo, da so vložili obtožnico proti 21 osebam zaradi nepooblaščene proizvodnje drog, pranja denarja, nedovoljenega posedovanja orožja, izdajanja tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja. Potrditi jo mora še višje sodišče.

Med obtoženimi so poleg Mila Božovića in Radoja Zvicerja še policist Ljubo Milović, uslužbenec Agencije za nacionalno varnost Petar Lazović in nekdanji pomočnik direktorja policijske uprave za boj proti organiziranemu kriminalu Dejan Knežević.

Božovića so zaradi suma, da je organiziral prevoz treh pošiljk kokaina, pridržali že sredi aprila in je v priporu. Priprta sta tudi Lazović in Knežević. Milović in Zvicer ter nekateri drugi obtoženci so na begu.

Župana Budve obtožnica po pisanju črnogorskega časnika Vijesti bremeni ustanovitve kriminalne organizacije in tihotapljenja droge, Kneževića pa izdajanja tajnih podatkov in zlorabe uradnega položaja. Člani kriminalne skupine so med drugim obtoženi tihotapljenja 4,3 tone kokaina, pranja sedmih milijonov evrov, pa tudi povzročanja splošne nevarnosti in nezakonitega posedovanja orožja.