Zaradi oslovskega kašlja v bolnišnici le nekaj tednov stara dojenčka

"Cepljenje proti oslovskemu kašlju v nosečnosti je varno, učinkovito, dokazano zaščiti novorojenca oz. otroka v prvih treh mesecih življenja. In glede na to, kako visoko pojavnost bolezni imamo ta trenutek pri nas, bi res položil na srce nosečnicam in zdravnikom, ki skrbijo zanje, da se cepijo oz. jim omogočijo cepljenje," pravi strokovni direktor Pediatrične klinike Marko Pokorn.

"V naši ambulanti ginekologije in porodništva že ob prvem potrjenem pregledu nosečnosti ozavestimo in spodbujamo vse naše nosečnice za cepljenje proti oslovskemu kašlju," pove medicinska sestra v ZD Ljubljana Sara Ječnik. Ob tem dodaja, da je cepljenje možno vsak dan in je brezplačno.