Zaradi otroških dodatkov sprožili postopek proti Avstriji: 'V EU ni drugorazrednih otrok'

V Avstriji so od 1. januarja družinski prejemki in davčne olajšave za otroke, ki prebivajo v drugi članici, odvisni od življenjskih stroškov v tej članici. To pomeni, da bi bili mnogi državljani EU, ki v Avstriji delajo in tam kot lokalni delavci plačujejo prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici, pojasnjujejo v Bruslju.

Zaradi sporne nove zakonodaje o otroških dodatkih se je Evropska komisija odločila, da proti Avstriji sproži postopek. Gre za prvi opomin Avstriji v okviru postopka ugotavljanja kršitev evropske zakonodaje. Če se Avstrija nanj ne bo ustrezno odzvala, lahko sledi drugi opomin, v bruseljskem žargonu imenovan obrazloženo mnenje. Če niti odziv nanj ni ustrezen, lahko komisija sproži postopek pred Sodiščem EU.