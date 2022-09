PRENOS V ŽIVO: Zaradi padavin rdeče vremensko opozorilo za velik del države

V zadnjih 24 urah je Agencija RS za okolje (Arso) na nekaterih postajah po Sloveniji izmerila izjemno količino padavin. Nekaj izbranih postaj s pripadajočimi rekordi so zbrali v posebni tabeli, nove rekorde pa so zabeležili na merilnih postajah Šebreljski vrh, Idrija, Lučine, Vrhnika, Osilnica in Žiri.

Visok pretok vode ima po podatkih Arsa trenutno pet slovenskih rek. Na Poljanski Sori so visok pretok izmerili na dveh postajah – Žiri III. in Zminec – prav tako tudi na Gradaščici na postaji Dvor in Bokalce, prav tako še na Ljubljanici, Ižici in Kolpi. Od 20.00 do 5.30 je Arso več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter zabeležil na štirih območjih. V Šebreljskem vrhu so zabeležili 146,6 litra na kvadratni meter, v Idriji 125,1 litra, na Vrhniki 1129,2 litra, v Blegošu pa 102,6 litra na kvadratni meter.

"Danes so predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji možni dolgotrajni krajevni nalivi. Predvsem na Primorskem so možne tudi močnejše nevihte," opozarja Arso, ki je za jugozahodno, jugovzhodno in osrednjo Slovenijo izdal rdeči alarm. Na severozahodu Slovenije medtem ostaja oranžno vremensko opozorilo, na severovzhodu pa rumeno.

Rdeče opozorilo pomeni, da so možne so poplave večjih razsežnosti. Reke lahko poplavljajo tudi na območjih, kjer poplave niso pogoste. Verjetni so tudi zemeljski plazovi, prav tako pa tudi motnje pri oskrbi z energijo in pitno vodo. Vozne razmere so zaradi poplavljenih cest nevarne. "Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti. Če je potrebno, se umaknite nad območje, ki ga lahko doseže voda. Izklopite elektriko, plin in vodovod. Ne skušajte prečkati vodnega toka. Bodite previdni pri uživanju hrane in vode. Spremljajte informacije in dosledno upoštevajte navodila, ki jih posredujejo pristojne službe in organi," svetujejo pri Arsu.

Poplavljene površine ob Gradaščici, Poljanski Sori, Ljubljanici in Kolpi se bodo še povečale. Do razlivanj lahko pride tudi ob drugih vodotokih predvsem v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju ter na večjem območju osrednje in deloma južne Slovenije.