Zaradi Pahorjeve neodzivnosti odstopil odbor za podnebno politiko

Pahor je svoj stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko ustanovil novembra lani. Njegov cilj je, kot so takrat pojasnili v predsednikovem uradu, oblikovati stališča in priporočila, z njimi vplivati na odločevalce doma in v svetu ter z njimi seznanjati javnost.

Za člane odbora so bili imenovani klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, vodja oddelka za klimatologijo v Agenciji RS za okolje Mojca Dolinar, nevladnik Andrej Gnezda iz Umanotere, slovenski podnebni pogajalec Zoran Kus z ministrstva za okolje in prostor, samostojni raziskovalec in podnebni aktivist Rok Krajnc, geograf in ekolog Dušan Plut ter raziskovalka z Instituta Jožef StefanAndreja Urbančič.

Razlog neodzivnost predsednika

Plut je za STA potrdil navedbe časnika Mladina, ki na svojih spletnih straneh navaja, da je bil ključni razlog za odstop Pahorjeva neodzivnost. "Pričakovali smo, da bo posredoval, da bi status nevladnih organizacij v okviru interventne zakonodaje ostal vsaj takšen kot v preteklosti," je dejal. Žal se to ni zgodilo, je dodal.