Zaradi pandemije neodkritih skoraj milijon novih primerov raka

Kot so opozorili v današnjem sporočilu za javnost, je bilo zaradi pandemije opravljenih približno 100 milijonov presejalnih testov za raka manj, kot bi pričakovali, kar pomeni zamik pri odkrivanju raka in s tem povezane višje stadije ob diagnozi ter slabše preživetje bolnikov.

Poleg tega vsakega drugega posameznika, ki je imel simptome, sumljive na raka, pristojni niso pravočasno napotili na ustrezno diagnostiko. Navsezadnje pa vsak peti posameznik še vedno ne prejema kirurškega ali sistemskega zdravljenja, ki ga potrebuje.

"Epidemija covida-19 nas je znova opozorila na vrzeli, ki jih imamo pri celovitem in vseživljenjskem obravnavanju kroničnih bolezni. Zapolnitev teh vrzeli, odzivanje na potrebe bolnikov na vseh ravneh in v vseh okoljih ter vzpostavitev varoval, da se nam grožnje celovitemu obravnavanju naših bolnikov ne bodo ponavljale, so najbolj pomembne naloge v obdobju po epidemiji. Usklajeno delovanje evropskih in državnih politik je pri tem izrednega pomena," je dejal koordinator evropskega projekta skupnega ukrepanja na področju zdravstvenih politik o raku Tit Albreht.

Organizacija je zato zagnala kampanjo Čas je za ukrepanje, s katero pozivajo javnost, onkološke bolnike, oblikovalce politik in zdravstvene delavce k ukrepanju, da ne bo covid-19 še naprej zaviral boja proti raku. Slovenska gradiva bodo predstavili na spletni konferenci 22. oktobra. Sodelovali bodo tudi evropski in slovenski odločevalci, med njimi minister za zdravje Janez Poklukar.