Zaradi pandemije okrnjeno testiranje na okužbe z virusom HIV

1. decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Tokrat so v ospredju prizadevanja za izpolnitev skupne zaveze za odpravo aidsa do leta 2030. Izpolnitev te zaveze je namreč ogrožena zaradi strukturnih neenakosti, ki ovirajo dostop do sicer preverjenih ukrepov za preprečevanje okužbe z virusom HIV in zdravljenje aidsa.

Lani, ko so zaradi epidemije covida-19 zapirali nekatere dejavnosti, tudi preventivne aktivnosti infekcijske klinike in nevladnih organizacij, je bilo v Sloveniji diagnosticiranih skupno 27 novih okužb s HIV-om. Poleg tega je bilo po navedbah Klavsove prijavljenih še pet primerov okužbe pri osebah, ki so se začele leta 2020 zdraviti v Sloveniji in so jim okužbo s HIV-om diagnosticirali v tujini. Letos je takih primerov sedem, sicer pa je bilo do 22. novembra na NIJZ prijavljenih 28 novih diagnoz okužbe s HIV-om v Sloveniji.

Letos so v Sloveniji okužbo s HIV-om po besedah Tomažiča odkrili tudi pri štirih osebah, ki si injicirajo droge. Zaskrbelo jih je, da se je virus zanesel v to skupino, zato so hitro testirali osebe, ki so bile v stiku z njimi. Porasta okužb v tej skupini za zdaj niso zaznali, a kot pravi Tomažič, morajo biti pozorni. "Če se okužba s HIV-om enkrat zanese v skupino uporabnikov, ki si injicirajo droge – ta je kar velika – se lahko glede na izkušnje iz Portugalske in baltskih držav zelo hitro širi," je opozoril.