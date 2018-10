Profesorji zaradi petminutne zamude dijake pustili v Piranu

Profesorji ljubljanskega srednješolskega centra PET so dijake tretjega letnika odpeljali na izlet v Piran. Skupina 11 dijakov je ob povratku s kosila, ki so si ga morali sami priskrbeti, pet minut zamudila na avtobus. Ta je odpeljal brez njih, telefonski klici dijakov pa niso zalegli. Profesorji se niso hoteli vrniti. Učitelji so se na zahtevo staršev in vodstva šole dijakom naposled opravičili.