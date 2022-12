Zaradi plazu zaprt predor Ljubelj

Ob 10.40 se je na regionalno cesto Bistrica pri Tržiču–Ljubelj v Tržiču pri predorih sprožil zemeljski plaz in zaprl promet. Obvoz so za osebna vozila uredili skozi mesto Tržič. Pristojne službe so na terenu in izvajajo sanacijo, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

Policija voznike naproša, naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo. Za tranzit proti Avstriji Policija priporoča uporabo predora Karavanke.