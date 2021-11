Zaradi podnebnih sprememb se je količina snega v zadnjih 60 letih prepolovila

V zadnjih desetletjih se podnebje na Zemlji zaradi človekove dejavnosti spreminja bistveno hitreje, kot se je nekoč. Z naraščajočo temperaturo zraka narašča tudi število izrednih vremenskih dogodkov, vse pogosteje pa smo deležni tudi t. i. stacionarnih situacij, ko določen tip vremena nad nami vztraja dalj časa. Tako lahko po daljšem suhem obdobju nastopi daljše obdobje deževnega vremena, tudi s poplavami. Po podatkih Arsa se pri nas najhitreje segrevajo poletja, sledijo pomladi in zime. In prav pozimi je segrevanje ozračja najbolj opazno, saj se je število dni s snežno odejo od sredine prejšnjega stoletja marsikje že prepolovilo, prav tako se je precej zmanjšala količina zapadlega snega. Kakšni pa so obeti za prihajajočo zimo?

Podnebje na Zemlji se vseskozi spreminja. Naš planet je od svojega nastanka prestal že več hladnih in toplih obdobij. Podnebne spremembe pred 20. stoletjem so bile posledica naravnih vzrokov in so bile razmeroma počasne. V zadnjih stotih letih pa se je globalna temperatura zraka dvignila bolj kot kadar koli prej, kar pomeni, da podnebnih sprememb ne moremo več pripisati izključno naravni spremenljivosti. Z modernim razvojem civilizacije smo namreč začeli v ozračje sproščati ogromne količine t. i. toplogrednih plinov, ki so postopno spremenili sestavo ozračja. Na naravni učinek tople grede v največji meri vpliva vodna para in le v manjši meri ogljikov dioksid ter drugi plini. Ker pa se koncentracija ogljikovega dioksida v zadnjih 150 letih zaradi človekove dejavnosti povečuje najhitreje doslej, je prav ta v današnjem času najbolj odgovoren za segrevanje ozračja.

V Evropi se najbolj segrevata skrajni sever in severovzhod, torej Skandinavija in evropski del Rusije. Med bolj ogrožena območja, ki se segrevajo hitreje od povprečja, pa se uvršča tudi Slovenija, kjer se je povprečna temperatura zraka od šestdesetih let prejšnjega stoletja dvignila že za 2,4 stopinje Celzija, in nič ne kaže, da se bo ta rast kmalu ustavila. Seveda to ne pomeni, da bo vsako leto toplejše od predhodnega, je pa povprečje, okoli katerega nihajo temperature, vse višje.

icon-expand Povprečje, okoli katerega nihajo temperature, je vse višje. FOTO: Arso

Toplejše zime in pomladi prinašajo zgodnejši začetek vegetacijskega obdobja, s tem pa rastlinam pogosteje grozijo kasnejše pozebe. Manjša količina padavin in višje temperature pozimi pomenijo manjšo zalogo vode, povezano s pomladanskim taljenjem snega, kmetijska in hidrološka suša pa se okrepi v poletnih mesecih, ko se pomanjkanju padavin pridruži še povečano izhlapevanje. Ob poletnih nevihtah se lahko zaradi višjih temperatur sprosti več energije, kar pomeni večjo pogostost pojava debelejše toče in vetrolomov, z višanjem temperature pa se je precej povečala tudi intenzivnost jesenskih padavinskih dogodkov, kar je v zadnjih 20 letih pripeljalo do že več katastrofalnih poplav, ki imajo sicer 50-, 100- ali celo 200-letno povratno dobo. Po podatkih Arsa se trenutno pri nas najhitreje segrevajo poletja, v povprečju za slabe pol stopinje vsakih deset let. Le malo zaostajata pomlad in zima. In prav pozimi je segrevanje ozračja najbolj opazno, saj za dve stopinji višja temperatura pomeni okoli 300 metrov višjo mejo sneženja. Po Arsovih podatkih se je število dni s snežno odejo od sredine prejšnjega stoletja do danes marsikje že prepolovilo, prav tako se je precej zmanjšala količina zapadlega snega.

icon-expand Takšni prizori so po nižinah vse redkejši. FOTO: Rok Nosan