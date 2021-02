Zaradi poenostavljenega plačila banke ostale brez skoraj 66.000 evrov

Poenostavljen način trenutno velja za plačevanje prispevkov za socialno varnost, obračunanih v obračunu prispevkov za socialno varnost (za kmete, družbenike, samozaposlene osebe, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, ki so prostovoljno vključene v socialna zavarovanja) oziroma v obračunu davčnega odtegljaja, so sporočili s Finančne uprave RS (Furs).

To bo zavezanec storil le enkrat, saj bo prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. Finančna uprava bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna davka pripravila t. i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo uprava poslala zavezancu preko njegove banke v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog. Prijavo na prejem e-računa je mogoče oddati v spletni banki.

Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma obračuna davčnega odtegljaja in plačilo te obveznosti. Roki se glede tega niso spreminjali. Obračune prispevkov za socialno varnost je treba na portalu eDavki predložiti do 15. v mesecu, zneske pa je treba poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec.

E-račun bo tako izdan po predložitvi obračuna."Naj spomnimo, da morajo zavezanci, ki plačujejo prispevke za socialno varnost na podlagi obračuna prispevkov za socialno varnost, akontacijo dohodnine poravnati do 10. mesecu. Obračune davčnih odtegljajev pa je treba predložiti na dan izplačila dohodka in zneske obveznosti poravnati najpozneje v petih dneh od datuma izplačila dohodka," so dodali.

Na zadnji dan lanskega leta je bilo pri Fursu evidentiranih 3661 aktivnih prijav na prejem e-računa za plačilo obveznih dajatev, kar je za 71 odstotkov več kot na dan leta 2019. Lani je bilo izdanih 30.698 e-računov za plačilo obveznih dajatev v višini 18,39 milijona evrov. V primerjavi z letom 2019 se je število izdanih e-računov za plačilo obveznih dajatev povečalo za 238,6 odstotka.