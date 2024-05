Zaradi pogoste megle na Brniku bi helikoptersko bazo preselili v Lesce

Poleg tega na Brniku veljajo številne varnostne zahteve mednarodnega letališča in zamude pri vzletu in pristajanju helikopterja HNMP zaradi letalskega prometa. Veliko omejitev učinkovitemu delu predstavlja še različna lokacija prostorov prevoznikov in ekipe nujne medicinske pomoči, ki so med seboj oddaljeni 400 metrov ter jih deli več kontrolnih točk.

Kot je povedal, veliko število meglenih dni na Brniku onemogoča izvedbo intervencij, zlasti v jesenskih in zimskih mesecih. Poleg tega je Brnik precej oddaljen od gora, v katerih helikopter najpogosteje posreduje. Primerna lokacija za bazo bi bilo zato lahko območje športnega letališča v Lescah, kjer je vsako leto le nekaj meglenih dni, medtem ko je na Brniku meglenih od 20 do 25 odstotkov dni na leto.

Vodja HNMP Brnik Uroš Lampič je pojasnil, da Slovenija HNMP izvaja iz dveh baz, in sicer na letališčih Brnik ter Maribor. Iz leta v leto pa postaja bolj očitno, da lokacija na Brniku ni optimalna in bi bilo bazo treba preseliti ven iz Ljubljanske kotline.

Kot je izpostavil Lampič, to pomeni dodatno izgubo časa pri aktivaciji in povzroča veliko praktičnih težav pri prenašanju in shranjevanju opreme. Otežena je komunikacija med medicinskim in letalskim delom ekipe. Selitev baze v Lesce bi tako pomenila učinkovitejše in varnejše delo, je prepričan.

"Očitno je, da ima obstoječi sistem helikopterskega reševanja v Sloveniji še veliko prostora za izboljšave," je poudaril Mihael Avbelj iz Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica. Kot je dejal, bi lokacija v Lescah zadostila kriterijem umika od megle in od mednarodnega letališča z omejitvami kontrole letenja ter približevanja pomoči potrebnim.

"Predvsem pa bi svež začetek omogočil načrtovanje baze, povsem prilagojene potrebam reševanja, kar bi bistveno izboljšalo odzivni čas, pripravo ekipe in helikopterja, z dodanim trenažnim centrom pa bi izboljšali šolanje ekip. Skratka, nova namenska baza bi pomenila velik korak proti sodobni helikopterski reševalni službi, primerljivi s sosednjimi državami," je prepričan Avbelj.

Gorska reševalna služba si prizadeva za namenski helikopter

Radovljiški župan Ciril Globočnik je povedal, da bi občina lahko pomagala pri zagotovitvi zemljišč, saj je občina že 78-odstotna lastnica zemljišč v kompleksu leškega letališča. "Čeprav gre za državno pristojnost, smo prisluhnili potrebam in argumentom gorskih reševalcev, saj v občini že razpolagamo z letališko infrastrukturo, ki ima optimalno lokacijo in vremenske pogoje, s primernimi prostorskimi pogoji in sprejetimi strateškimi usmeritvami," je izpostavil župan.

Eva Pogačar iz GRS Radovljica je prepričana, da je čas, da Slovenija naredi korak na poti optimizacije in racionalizacije HNMP. Pri tem bi bili poleg selitve baze pomembni tudi namenski helikopterji, ki bi prav tako izboljšali učinkovitost. Oba predloga za izboljšanje delovanja HNMP podpira tudi poveljnik poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, ki upa, da je sedaj pravi čas, ko bi to uspeli izpeljati.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež je povedal, da tudi sami zagovarjajo selitev baze HNMP z Brnika, pri čemer se Lesce ponujajo kot zelo dobra alternativna. "Vsekakor so naši pritiski na resorna ministrstva okoli nas, da dokončno uredimo namembnost helikopterjev s primerno opremo, posadko in strukturo delovanja," je dejal.

Pojasnil je, da so pogovori glede reorganizacije HNMP z vsemi deležniki in pristojnimi ministrstvi v teku, pri čemer se pogovarjajo o več variantah. "Najprej bo treba priti do končne odločitve, kako se bo HNMP organizirala, financirala in izvajala, potem pa sledijo vsi ostali koraki," je izpostavil.