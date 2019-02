Zaradi poledenele ceste rešilec ni mogel do bolnega štiriletnika

Ali sistem nujne medicinske pomoči deluje le v krajih, ki so lahko dostopni? To se sprašuje družina, ki je konec tedna preživljala na smučišču na Golteh. Štiriletnemu sinu, ki je imel virozo, se je sredi noči stanje močno poslabšalo. Zaradi hude dihalne stiske so starši poklicali reševalno službo, vendar jim je zdravnik sporočil, da z reševalnim vozilom zaradi poledenele ceste do njih ne morejo.