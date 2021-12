Zaradi poledice zaprta cesta na Pokljuko, Policija poziva k previdnosti

Na Primorskem medtem piha šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija, poroča Agencija RS za okolje. Prometnoinformacijski center ob tem opozarja, da so ceste po državi mokre, zato voznike poziva k strpni in previdni vožnji. Zaradi poledice je zaprta cesta na Pokljuko, kranjski policisti pa ob tem opozarjajo, da se lahko poledica pojavi tudi na drugih cestah.

Prelaz Vršič je medtem prevozen le za osebna vozila z zimsko opremo.

Rahle padavine bodo južne kraje znova zajele proti večeru, ponoči pa bo predvsem na Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini rahlo snežilo. Jutranje temperature bodo od –3 do 2, na Primorskem od 3 do 6 stopinj Celzija.

Obeti za prihodnje dni

Pretežno oblačen bo tudi ponedeljek; delno se bo zjasnilo le v zahodni Sloveniji. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo pretežno oblačno in povečini suho vreme, le tu in tam bo padla kakšna kaplja dežja. V sredo bo ponekod zapihal jugozahodni veter.