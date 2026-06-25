Zaradi policijske intervencije zaprta dolenjska avtocesta

Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da ne gre za prometno nesrečo.

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Obvoz zaradi zaprtja dolenjske avtoceste je možen po regionalni cesti prek Škofljice. Avtocesta je sicer zaprta med predoroma Debeli hrib in Mali Vrh proti Novemu mestu.

"Policija promet obrača in ga ob pomoči naših ekip preusmerja nazaj. Voznikom tovornih vozil, ki so ujeti v zastoju, dostavljamo vodo," je na spletu sporočil Dars.