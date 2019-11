Zaradi pomanjkanja kadrov v UKC Ljubljana omejujejo sprejem bolnikov

"Skrbeti za zadostno število kadra je izredno težko ob nekonkurenčnosti poklica oziroma pomanjkanju vzvodov za nagrajevanje medicinskih sester na kliničnih oddelkih. To so tista delovišča, ki so najtežja in ki se jih nove generacije izogibajo,"priznava generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar .

Kje iščejo dodatne kadre?

Kratkoročne rešitve zato iščejo tudi v pomoči kadrov, ki delajo preko študentskega servisa, in z razbremenjevanjem delavcev zdravstvene nege pri nalogah, ki jih lahko opravljajo drugi profili zaposlenih, na primer administratorji ali transportni delavci, so pojasnili v kliničnem centru.

Novo delovno silo redno iščejo na Zavodu RS za zaposlovanje, a ob tem ugotavljajo, da velik del prijavljenih na zavodu ni zaposljiv v bolnišnicah, predvsem zaradi različnih zdravstvenih in drugih omejitev.

V iskanju dobrih praks so se obrnili tudi na partnerske bolnišnice. V dunajski bolnišnici so jim pojasnili, da kadrovske težave rešujejo s pomočjo medicinskih sester iz Azije, za katere organizirajo prihod, namestitev, tečaj nemškega jezika in druge ugodnosti.

Predstavniki ljubljanskega kliničnega centra so se udeležili zaposlitvenega sejma v Beogradu, kjer so udeleženci pokazali velik interes za delo v Sloveniji. A ob tem v UKC poudarjajo, da je pri zaposlovanju tujih delavcev v zdravstvu velika ovira visoko zahtevano znanje slovenskega jezika.

240 odhodov in 167 prihodov negovalnega kadra

Do konca septembra so v UKC Ljubljana zabeležili 240 odhodov in 167 prihodov negovalnega kadra, v kar so všteti tudi prehodi med klinikami ali prenehanje delovnega razmerja za določen čas in začetek delovnega razmerja za nedoločen čas.

Ob tem so ob implementaciji dokumenta o poklicnih kompetencah in aktivnostih 405 srednjih medicinskih sester premestili na delovna mesta diplomiranih. Trenutno je tako zaposlenih 2208 diplomiranih medicinskih sester in 1298 srednjih medicinskih sester ter okoli 230 bolničarjev in diplomiranih babic.