Zaradi pomanjkanja medicinskih sester začasno zaprli oddelek na OI

Zaradi pomanjkanja medicinskih sester so 14. maja na Onkološkem inštitutu začasno zaprli del oddelka C1 – gre za šest bolniških sob, je potrdil strokovni direktor Viljem Kovač. Poudaril pa je, da ne na račun zdravljenja onkoloških bolnikov. Bolnike, ki so tam hospitalizirani, so prerazporedili po drugih oddelkih in so ustrezno oskrbovani, pojasnjuje Kovač.

Vedno več onkoloških bolnikov se zdravi v dnevnem hospitalu – to pomeni, da so v bolnišnici samo čez dan – kjer prejemajo sistemsko zdravljenje. Ta oddelek širijo. Od skupno šestih sob oddelka C1 so po Kovačevih besedah že v preteklosti dve sobi uporabili tudi za dnevni oddelek, saj število bolnikov, ki potrebujejo samo dnevni hospital, narašča. Tako so tudi zdaj vsaj tri sobe na oddelku C1 (desno) čez dan polne.

Kovač dodaja še, da začasni ukrep zaprtja dela oddelka C1 zahteva več organizacijskih naporov, vendar upajo, da bo ukrep res kratkotrajen, saj se trudijo zaposliti dodatne medicinske sestre.

Kot je znano, srednjih medicinskih sester že dlje časa primanjkuje po vsej državi, pravi Kovač.