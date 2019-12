Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov letos odpadlo že skoraj 700 obravnav

Pravosodni policisti obtoženemu Janu Korošcu niso mogli zagotoviti spremstva na današnjo obravnavo, ker jih je premalo. In to ni edini primer, saj je letos zaradi tega odpadlo že skoraj 700 obravnav.

Na današnji obravnavi so bili, poleg sodnice, odvetnika in tožilke, tudi zadnja priča – nekdanje dekle 34-letnika. A se obravnava ni začela, saj je sodišče dobilo obvestilo, da zaradi kadrovski težav Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana ni uspel zagotoviti obtoženca na glavni obravnavi.

Korošec je sicer v priporu že devet mesecev in pol, njegov odvetnik, ki je bil zaradi današnje obravnave, ki je odpadla, upravičeno jezen, pa bo zahteval odpravo pripora. Opozarja, da se njegovega klienta na ta način obravnava nepošteno. "Na eni strani mu država odvzame prostost, na drugi pa istočasno ne more zagotoviti njegove prisotnosti."

A to ni prvi primer, da je zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov odpadla obravnava. Lani je bilo odpadlih obravnav čez 500, letos že skoraj 700. Posledice pa niso majhne, sojenja se še bolj zavlačujejo, tudi stroški obravnave niso zanemarljivi. Tudi direktor ZPKZ Ljubljana Miran Candellariopozarja: "Trenutno imamo zaposlenih 546 pravosodnih policistov, ki so letos opravili že preko 66.000 nadur. In to predstavlja problem. Mi moramo spoštovati tudi pravice zaposlenih do počitka in prostih dni."

Da bi sistem normalno deloval, bi potrebovali okoli 100 novih pravosodnih policistov. A tudi sami priznavajo, da zanimanja za ta poklic ni.

Tožilstvo Korošcu očita, da je 8. marca ponoči na Dunajski cesti v Ljubljani pri križišču z Vilharjevo cesto trčil v dva moška, ki sta po prehodu za pešce pri zeleni na semaforju prečkala cesto. Kot so poročali mediji, naj bi Korošec na cesti z omejitvijo 60 kilometrov na uro in pri rdeči na semaforju vozil s hitrostjo 89 kilometrov na uro. Oba moška sta zaradi hudih poškodb umrla, eden takoj, drugi v bolnišnici.

Korošec, ki je imel v krvi 2,1 promila alkohola, je 65 metrov stran trčil še v drog javne razsvetljave, nato pa odpeljal v smeri Črnuč. S svojo vožnjo je ogrozil še taksista, ki je vozil po Dunajski cesti proti Črnučam.

