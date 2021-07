Zaradi pomanjkanja vode v zadrževalniku Vogršček kmetje ne morejo zalivati

Zaradi dotrajanosti zadrževalnika in obstoječega namakalnega sistema so po dolgih letih obljub v lanskem letu začeli s prenovo. Na ministrstvu za kmetijstvo, ki vodi sanacijo, so ob podpisu pogodbe za izvedbo prenove obljubili, da zaradi sanacije uporabniki namakalnega sistema ne bodo ostali brez vode.

Vendar se je v teh sušnih dneh zgodilo ravno to, saj so morali vodo po obilnih spomladanskih padavinah najprej izčrpavati, sedaj pa zaradi povečanega namakanja v zadrževalniku Vogršček ni več vode. Po spomladanski pozebi sadnega drevja, ki bi bila lahko ob oroševanju sadnih dreves veliko manjša, bodo brez pridelka morda ostali tudi pridelovalci zelenjave.