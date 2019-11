Zaradi počene cevi v stavbi gradbenega inšpektorata zaprli prostore in premestili zaposlene

"Gradbeni inšpektorat prostorov kljub ogroženosti za varnost ljudi ni zaprl, uslužbenci morajo hoditi v službo v nevarne prostore in si ne upajo oporekati. Z močnimi sušilci sušijo vlago, vse smrdi in zaudarja. Vtičnice verjetno niso varne. Strop odpada, stene so mokre," je opisal in nam poslal fotografijo hodnika, ki vodi do pisarn.

V stavbi imajo med drugim prostore inšpektorat za infrastrukturo, zdravstveni inšpektorat in inšpektorat za okolje in prostor.

Statik je ocenil, da objekt ni nevaren, so pa prepovedali uporabo prostorov v 2. nadstropju."Inšpektorat za okolje in prostor je ob dogovoru z Ministrstvom za javno upravo prerazporedil javne uslužbence tudi po drugih lokacijah, na Vožarski poti P 12 pa se uporabljajo le določeni prostori," so še pojasnili.

Z vprašanji smo se obrnili na Ministrstvo za okolje in prostor, kjer so nam potrdili, da je v 3. nadstropju na tem naslovu res počila cev, posledično pa so bili prostori namočeni.

MJU: Zaposlene smo zaščitili, prehod je prepovedan

Na Ministrstvu za javno upravo so nam pojasnili, da je med prazniki v začetku novembra počila cev v sanitarijah v 3. nadstropju. Kot upravljalec objekta so takoj pričeli z odstranjevanjem posledic škode. "Nemudoma se je pričelo tudi z obveščanjem uporabnikov, tako da smo zaščitili tudi zaposlene pred morebitnimi poškodbami," so zapisali.

Takoj po dogodku so naročili strokovni ogled stanja objekta, ki ga je opravil neodvisni strokovnjak, da bi ocenil statično stanje po izlivu vode in podal predloge nadaljnjih ukrepov za sanacijo škode in zavarovanje premoženja in ljudi. "Na podlagi prejetega strokovnega poročila je Ministrstvo za javno upravo pristopilo k odstranitvi obdelave sten in stropov, ki so bili intenzivno namočeni in pričelo z izsuševanjem prizadetih prostorov."

Glede na podano strokovno oceno mehanske odpornosti objekta so ugotovili, da kratkotrajno namočenje nosilnih konstrukcijskih materialov ni bistveno vplivalo na nosilnost elementov, zato ni bilo treba zapreti vseh prostorov. "Fizično so se ogradili in ustrezno označili le prizadeti deli prostorov, v katerih je prišlo do zamakanja. Uporabniki so bili tudi seznanjeni, da so prehodi skozi prizadete dele stavbe fizično ograjeni na način, da prehod ni možen. Na prizadetih delih prostorov so tudi označbe, da je prehod prepovedan."

Inšpektorati so po njihovih besedah delo organizirali tako, da so nekatere javne uslužbence premestili v druge pisarne v objektu, kjer je delo varno, v uporabi pa so tudi drugi prostori v stavbi, ki jih je ministrstvo začasno uredilo za zagotovitev nemotenega dela inšpektoratov, npr. sejna soba, računalniški prostor. Uslužbencev na druge lokacije niso prerazporejali.

Sanacija po izlivu vode bo po besedah ministrstva zahtevala sanacijo prizadetih delov sten in stropov, popravilo oziroma zamenjavo stavbnega pohištva, talnih oblog, sanacijo električne napeljave ter končno čiščenje objekta.

Na vprašanje, koliko časa bo le-ta trajala, so odgovorili, da trenutno ni mogoče natančno določiti časovnega okvira, saj je to odvisno od zunanjih vremenskih pogojev in postopka izsuševanja prizadetih delov. "Glede na trenutno stanje pa lahko potrdimo, da bo sanacija trajala vsaj do konca leta 2019."

Zagotovili so tudi, da delo inšpektoratov poteka nemoteno, je pa prilagojeno nekoliko oteženim okoliščinam zaradi izvajanja sušenja in s tem povezanega hrupa, priprav na sanacijo hodnikov in nekaj poškodovanih pisarn.