Zaradi porasta bolnikov s covidom omejitev obiskov v celjski bolnšnici

Celjska bolnišnica ni edina, ki je uvedla omejitve. UKC Maribor je pred dnevi sporočil, da so zaradi porasta virusnih okužb dihal, predvsem covida, do preklica prepovedani obiski.

Kljub temu so obiski omogočeni (v predvidenem času za obiske) na Oddelku za perinatologijo (porodnišnica), vendar so omejeni zgolj na eno zdravo odraslo osebo dnevno. Na ostalih oddelkih v UKC Maribor se obiski dovolijo (v predvidenem času za obiske) izjemoma in maksimalno eni zdravi osebi dnevno le v naslednjih primerih: hospitaliziran mladoletnik, hospitalizacije odraslih nad 7 dni, obiski kritično bolnih in paliativnih pacientov ne glede na trajanje hospitalizacije ter druge izjeme po presoji lečečega zdravnika.