Zaradi porasta okužb obiski v UKC Maribor prepovedani

Kljub temu so obiski omogočeni (v predvidenem času za obiske) na Oddelku za perinatologijo (porodnišnica), vendar so omejeni zgolj na eno zdravo odraslo osebo dnevno. Na ostalih oddelkih v UKC Maribor se obiski dovolijo (v predvidenem času za obiske) izjemoma in maksimalno eni zdravi osebi dnevno le v naslednjih primerih: hospitaliziran mladoletnik, hospitalizacije odraslih nad 7 dni, obiski kritično bolnih in paliativnih pacientov ne glede na trajanje hospitalizacije ter druge izjeme po presoji lečečega zdravnika.

V UKC Maribor so obiski prepovedani, izjeme so le na nekaterih oddelkih.

Iz UKC Maribor še opozarjajo, da obiskovalci in spremljevalci ne smejo imeti znakov ali simptomov okužbe dihal. Za obiskovalce in spremljevalce je zelo priporočljivo nošenje pravilno nameščenih zaščitnih mask. Vsaj pred vstopom v bolniško sobo in pred izstopom iz bolniške sobe pa naj si obiskovalci razkužijo roke.

Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer ob izrazito povečanem številu bolnikov, pozitivnih na covid-19, do preklica obiske na oddelku za interno medicino in oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo omejuje tudi Splošna bolnišnica Slovenj Gradec. Obiski so izjemoma dovoljeni ob predhodnem dogovoru z oddelčnim zdravnikom, so še sporočili iz bolnišnice.