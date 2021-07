Zaradi poškodbe nosu mora na operacijo, UKC Ljubljana ga je naročil – čez 10 let

Redžo Ljutić si je pred leti pri boksu poškodoval nos, zaradi česar ima vedno več težav. "Zaključil sem kariero, delam samo še trenersko in zdaj imam čas. Težave imam z dihanjem, ponoči ne spim, čez dan postanem utrujen," nam pove.

Zdravnik ga je napotil k specialistu. Ta pa je ocenil, da potrebuje operacijo. "Rekel mi je, da imam eno stran 100-odstotno zamašeno, čez njo sploh ne diham," potoži.

Opozoril ga je tudi, da je čakalna doba v ljubljanskem kliničnem centru dolga, a naš sogovornik ni pričakoval, da bo datum na vabilu oddaljen skoraj 10 let. "Najprej sem se nasmejal, sej ne vem, ali je to smešno ali je žalostno. Datum je pa? Datum je 5. 5. 2031, imam pa tudi uro, ob 7.50, kar je smešno. Dajo datum in uro, pač nekaj, samo da je mir," pove Ljutić.

V UKC Ljubljana so nam pisno pojasnili, da so morali zaradi omejenih možnosti anestezije že pred leti zmanjšati število posegov, ki ne ogrožajo življenja, epidemija pa je razmere le še poslabšala. Za leto 2031 je tako trenutno naročenih pet oseb, ki jim predlagajo, da pregledajo čakalne dobe pri drugih izvajalcih. Dodajajo še, da je poseg glede na zahtevnost premalo plačan.

Ko Ljutića vprašamo, ali bo šel na to operacijo čez 10 let, odgovori, da toliko časa zagotovo ne bo čakal: "Se bom znašel prej."

Za ta poseg se sicer v nekaterih drugih bolnišnicah čaka od približno 200 do 400 dni. Najdaljše čakalne dobe so sicer po podatkih NIJZ-ja trenutno še za operacijo nožnega palca in sicer 3406 dni ali več kot devet let ter za endoskopske operacije nosnih votlin več kot 2000 dni.