Zaradi poslabšanja razmer na Balkanu Pahor preložil vrh procesa Brdo-Brioni

Predsednik Pahor kot gostitelj srečanja v takšnih razmerah kljub številnim predvidenim ukrepom ne more zagotoviti pogojev, v katerih ne bi bilo tveganj za prenos okužb, so sporočili iz predsedniške palače.

Kot so sporočili iz predsednikovega urada, je Borut Pahor po seznanitvi z najnovejšimi epidemiološkimi razmerami v državah članicah procesa predsednike teh držav obvestil, da mora vrh preložiti. Nov datum srečanja za zdaj ni znan.

Udeležbo na srečanju so sicer potrdili vsi predsedniki držav, ki sodelujejo v pobudi - hrvaški predsednik Zoran Milanović, albanski predsednik Ilir Meta, predsedujoči predsedstvu Bosne in Hercegovine Šefik Džaferović in člana predsedstva Milorad Dodikin Željko Komšić, črnogorski predsednik Milo Đukanović, kosovski predsednik Hashim Thaci, makedonski predsednik Stevo Pendarovski ter srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Tudi zaradi takšnega interesa ter potrebe po dialogu in sodelovanju predsednik Pahor upa, da bo izboljšanje epidemioloških razmer omogočilo čimprejšnje srečanje, so še sporočili iz urada predsednika republike.

Na vrhu na Brdu pri Kranju naj bi obeležili deseto obletnico procesa, katerega pobudnik je bil Pahor. Voditelji naj bi ob slovesnem delovnem kosilu govorili o pandemiji covida-19, aktualnih razmerah v regiji, evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana ter o regionalni politiki. Predvidena so bila tudi dvostranska srečanja predsednikov.