Zaradi posledic prometne nesreče umrl motorist

Kot smo že poročali, se je 8. avgusta 2026 na območju Logatca zgodila prometna nesreča, v kateri se je hudo poškodoval motorist. Motorist je zaradi posledic poškodb, ki jih je utrpel v prometni nesreči, včeraj umrl. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah prometne nesreče, so sporočili s PU Ljubljana.

Motoristi sodijo med najbolj ranljive udeležence v prometu, saj jih v primeru prometne nesreče ne varuje zaščitna karoserija vozila. Že manjša napaka, neprilagojena hitrost ali trenutek nepazljivosti lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali celo tragične posledice. Motoristom svetujejo, da pred vsako vožnjo preverijo brezhibnost motornega kolesa, predvsem stanje pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma in svetlobnih teles. Med vožnjo naj vedno uporabljajo homologirano zaščitno čelado, zaščitna oblačila, rokavice in primerno obutev.

Hitrost vožnje naj bo vedno prilagojena omejitvam, razmeram na cesti, vremenskim razmeram in lastnim vozniškim sposobnostim. Posebna previdnost je potrebna v ovinkih, na cestah z morebitnimi nanosi peska, olja ali drugih nečistoč ter ob prvih padavinah, ko je oprijem pnevmatik bistveno slabši. Motoristi naj vozijo z ustrezno varnostno razdaljo, se izogibajo tveganim prehitevanjem ter nikoli ne sedejo na motor pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi.

Obenem pozivajo tudi voznike osebnih in tovornih vozil, naj bodo posebej pozorni na motoriste. Zaradi njihove ozke silhuete jih je v prometu težje opaziti, zato je treba pred vključevanjem v promet, menjavo prometnega pasu ali zavijanjem vedno temeljito preveriti dogajanje okoli vozila. Posebna previdnost je potrebna tudi v križiščih ter na nepreglednih ovinkih, kjer ima lahko napačna ocena hitrosti motorista hude posledice.

Le odgovorno ravnanje vseh udeležencev lahko prispeva k temu, da bodo naše ceste varnejše in da se bodo vsi po končani vožnji varno vrnili domov.