Zaradi požara močno onesnažen zrak v Ljubljani

"Včerajšnje meteorološke meritve so pokazale šibke vetrove iz severnih in severovzhodnih smeri v popoldanskem času, zato je imel požar v skladišču Spara na Letališki cesti v Ljubljani največji vpliv na onesnaženost zraka na območjih južno in jugozahodno od požara (Fužine, Štepanjsko naselje, Kodeljevo, Moste)," so zapisali na Arsu.

Najvišje ravni delcev so izmerili v popoldanskem času na merilnem mestu Zadobrova, v poznih popoldanskih urah pa je bil manjši vpliv zaznan tudi na območju Bežigrada. "Na najbolj prizadetih območjih se meritve ne izvajajo, sklepamo pa, da so bile tam koncentracije delcev zelo visoke."

Karte prikazujejo potovanje zračne mase pri tleh od lokacije požara pri različnih začetnih časih (14.12.25 ob 12h, 14h, 16h in 18h). Križci pa prikazujejo lokacijo zraka za vsako nadaljnjo uro, pojasnjujejo na Arsu.