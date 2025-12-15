Naslovnica
Slovenija

Zaradi požara močno onesnažen zrak v Ljubljani

Ljubljana, 15. 12. 2025 10.37 pred 21 minutami 1 min branja 12

Avtor:
N.L.
Potovanje zračne mase

Zaradi nedeljskega požara v skladišču Spara na Letališki cesti v Ljubljani so na Agenciji za okolje na območju Fužin, Štepanjskega naselja, Kodeljevega in Most zaznali onesnažen zrak in višje ravni delcev.

"Včerajšnje meteorološke meritve so pokazale šibke vetrove iz severnih in severovzhodnih smeri v popoldanskem času, zato je imel požar v skladišču Spara na Letališki cesti v Ljubljani največji vpliv na onesnaženost zraka na območjih južno in jugozahodno od požara (Fužine, Štepanjsko naselje, Kodeljevo, Moste)," so zapisali na Arsu.

Najvišje ravni delcev so izmerili v popoldanskem času na merilnem mestu Zadobrova, v poznih popoldanskih urah pa je bil manjši vpliv zaznan tudi na območju Bežigrada. "Na najbolj prizadetih območjih se meritve ne izvajajo, sklepamo pa, da so bile tam koncentracije delcev zelo visoke."

Karte prikazujejo potovanje zračne mase pri tleh od lokacije požara pri različnih začetnih časih (14.12.25 ob 12h, 14h, 16h in 18h). Križci pa prikazujejo lokacijo zraka za vsako nadaljnjo uro, pojasnjujejo na Arsu.

Potovanje zračne mase
Potovanje zračne mase
FOTO: Arso

Dan po požaru so ravni delcev na vseh merilnih mestih nizke, zato vpliva požara v Ljubljani ni več zaznati, dodajajo na Arsu.

Zagorelo je v nedeljo dopoldne v prostorih, kjer obratuje pekarna. Preiskava požara se sicer še nadaljuje.

požar onesnaženje zraka Ljubljana Arso Spar

Novi načelnik SV Močnik prevzel dolžnosti

