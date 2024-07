Zaradi požara na Krasu moten tudi promet, več cest zaprtih

Kot opozarjajo na portalu Promet.si, so zaprte lokalne ceste Renče-Temnica, Lipa-Dornberk in Komen-Škrbina-Šibelji. Tudi na ostalih cestah v okolici se občasno vozijo konvoji gasilskih vozil, zaradi česar vse voznike pozivajo k dodatni previdnosti in tudi izogibanju tem potem, razen v nujnih primerih.

Na območju požara policijske patrulje urejajo promet in skrbijo za varnost ljudi in premoženja. Zaprte so ceste Dornberk – Lipa – Temnica – Renče in Komen – Škrbina - Šibelji, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.