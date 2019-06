Zaradi požara odpade pouk v šolah Cerknica, Begunje in Rakek

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)ob požaru v podjetju Fragmat v Podskrajniku pri Cerknici prebivalcem priporoča, naj ves čas upoštevajo sprotna navodila ekip za reševanje oziroma Uprave RS za zaščito in reševanje.

Če pride do izpostavljenosti snovem, ki so nastale pri požaru, je potrebno odstraniti prah in onesnaženo obleko ter jo shraniti v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo je treba oprati z milom in velikimi količinami vode. Osebe, ki so izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se čim prej posvetujejo z zdravnikom.

Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, se je temu področju potrebno izogniti in se ne dotikati izpostavljenih površin in tekočin, dokler ta območja niso očiščena. Priporočamo čiščenje površin, ki jih je dosegel dim, so zapisali na spletni strani NIJZ.