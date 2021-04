Po požaru: pouk poteka na daljavo, gasilci reševali tudi živali

Okoli 19:40 so gasilci Gasilsko reševalne službe (GARS) Kranj prejeli obvestilo o požaru. Zagorela je OŠ Franceta Prešerna, ki se nahaja slab kilometer od gasilske postaje. Kot nam je pojasnil Andraž Šifrer , poveljnik GARS Kranj, se je dim videlo že od daleč. Nemudoma so zbrali ekipo in odhiteli na kraj dogodka, aktivirana pa so bila še tri prostovoljna gasilska društva.

"Ker je bil požar precej velik, smo aktivirali še dve gasilski društvi," je pojasnil in dodal, da je bilo na kraju skupaj 81 gasilcev. Gasilci GARS Kranj, PGD Kokrica, Britof, Kranj-Primskovo, Bitnje in Stražišče so požar, ki je po informacijah Centra za obveščanje RS zajel ostrešje osnovne šole, pogasili, prostore prezračili in razkopali pogorišče. Kot je dodal Šifrer je bil požar pogasen do približno 21. ure.

Pojasnil je še, da so iz šole pet oseb evakuirali že pred njihovim prihodom. Žal pa se je ogenj razširil tudi na učilnico za biologijo, kjer sicer prebivajo šolske živali. Nekaj so jih sicer uspeli rešiti, nekaj pa jih je žal poginilo.

Vodstvo šole je sporočilo, da bo ta do preklica zaprta, šolanje pa že danes poteka na daljavo. O tem tudi že poteka obveščanje staršev na ustaljen način. Kot kaže informacije o poteku šolanja išče veliko ljudi, saj je spletna stran zaradi preobremenjenosti ne deluje.

Vzrok požara še ni znan, saj kriminalisti tudi danes nadaljujejo z ogledom kraja dogodka. Za zdaj je znano le, da je nastala materialna škoda. Včeraj okoli 20. ure je predstavnik PU Kranj Bojan Kos dejal, da so stanovalce v okolici, zaradi gostega dima, pozvali, naj ne odpirajo oken. Dim je nevarnost nekaj časa predstavljal tudi za promet.