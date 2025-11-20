Svetli način
Zaradi požara tovornega vozila zaprt vozni pas na štajerski avtocesti

Vransko, 20. 11. 2025 18.58 | Posodobljeno pred 8 minutami

M.P.
Štajerska avtocesta je zaradi požara tovornega vozila med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru prevozna le delno. Kot poroča Prometno-informacijski center, je na relaciji namreč zaprt vozni pas. Na območju nastaja zastoj.

Na štajerski avtocesti, kjer je zaradi požara tovornega vozila med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Promet trenutno poteka zgolj po prehitevalnem pasu.

Obvoz je možen po regionalni cesti med obema priključkoma. Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo že na priključku Trojane, svetujejo na Prometno-informacijskem centru.

KOMENTARJI (1)

Uroš
20. 11. 2025 19.09
sončni paneli
