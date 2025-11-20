Zaradi požara tovornega vozila zaprt vozni pas na štajerski avtocesti

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na štajerski avtocesti, kjer je zaradi požara tovornega vozila med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru zaprt vozni pas, nastaja zastoj. Promet trenutno poteka zgolj po prehitevalnem pasu.

Obvoz je možen po regionalni cesti med obema priključkoma. Vozniki osebnih vozil lahko avtocesto zapustijo že na priključku Trojane, svetujejo na Prometno-informacijskem centru.