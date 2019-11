Zaradi prašičje kuge na Kitajskem višje cene svinjine

In to bi pomenilo pomanjkanje svinjine in dvig cene svinjskega mesa. Zaradi kuge je do zdaj v 50 državah umrlo več sto milijonov prašičev, samo na Kitajskem okoli 100 milijonov. V skrajnem primeru bi lahko po ocenah strokovnjakov na Kitajskem poginilo do 70 odstotkov vseh prašičev oziroma okoli 350 milijonov teh živali. Cene so že zdaj šle v nebo, letos se je cena svinjine podražila za 70 odstotkov. Kaj to pomeni torej za slovenskega kupca? In kmeta? Slovenci že zdaj s svinjino nismo samooskrbni.

Več o tem ter o drugih temah pa v oddaji Svet na Kanalu A, ob 18. uri.