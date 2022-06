Zaradi praznika in počitnic konec tedna povečan promet proti Hrvaški

Zaradi prometne nesreče je dopoldne na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko nastal 10-kilometrski zastoj. Posledice nesreče so že odstranili, promet pa ostaja zgoščen. Prometnoinformacijski center sicer zaradi prihajajoče binkoštne nedelje in začetka počitnic v delu Nemčije opozarja na prometno zelo obremenjen konec tedna.

icon-expand Zastoj na primorski avtocesti FOTO: Promet.si Na primorski avtocesti je med Brezovico in Vrhniko še vedno močno oviran promet proti Kopru. Nastaja zastoj, zamuda znaša med 15 in 20 minut. Po podatkih PU Ljubljana je gneča nastala zaradi prometne nesreče, in sicer je trčilo več vozil. Število poškodovanih ni znano, a gre po informacijah Policije za lažje poškodbe. Kasneje se je zgodila nesreča še med Brezovico in razcepom Kozarje proti Ljubljani. Nastal je več kot trikilometrski zastoj. Še ena nesreča se je zgodila na ljubljanski obvoznici pred priključkom Vič v smeri Rudnika. Tudi tam je nastal krajši zastoj. Prometnoinformacijski center opozarja, da je junija v prometu treba računati na običajne prometne konice, upočasnjen promet z občasnimi zastoji na cestah proti večjim mestom, občasna dela, tranzitne oziroma turistične voznike, bolj polna počivališča in daljši čas potovanja. Ta konec tedna bo prometno še posebej obremenjen. Prometnoinformacijski center pričakuje visoko gostoto prometa od Avstrije proti Hrvaški. 5. junija je namreč binkoštna nedelja, praznik pa se v nekaterih evropskih državah prevesi v ponedeljek. Ker to pomeni omejitev tovornega prometa v Avstriji, Nemčiji, Franciji in na Madžarskem, lahko pričakujemo povečano število tovornih vozil na naših cestah. 4. junija se ob tem pričnejo tudi poletne počitnice v delu Nemčije.