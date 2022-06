Zaradi praznika pričakujte gnečo, predvsem na avtocestah

Za praznik so po slovenskih cerkvah ali v njihovi okolici značilne procesije, ponekod jih pripravljajo tudi prvo nedeljo po prazniku.

Za evharistijo so se v zgodovini Cerkve izoblikovali različni vidiki in različna imena, izhaja pa iz zapisa v Svetem pismu, po katerem je Jezus pri zadnji večerji z učenci kruh spremenil v svoje telo ter vino v svojo kri. Obhajanje evharistije, s katero se spominjajo zadnje večerje, je tako od začetkov krščanstva razpoznavno znamenje kristjanov.

Praznik svetega Rešnjega telesa in krvi nima stalnega datuma, saj je povezan z veliko nočjo. V Cerkvi ga obeležujejo 11 dni po binkoštih, ki jih praznujejo 50 dni po veliki noči.

Ker je v nekaterih sosednjih državah danes dela prost dan in si bodo mnogi vzeli t. i. podaljšan konec tedna, na policiji ponekod v državi pričakujejo močno povečan promet, predvsem na avtocesti od Avstrije do Hrvaške.

Na Policijski upravi Kranj posebej opozarjajo, da je danes v Avstriji do 22. ure v veljavi odredba o omejitvi prometa in vstop za tovorna vozila ne bo mogoč. Tovornjaki naj se zato preko dneva ne ustavljajo na koncu avtoceste na Hrušici, ampak naj se že prej izključijo na počivališčih, opozarjajo. Ob morebitnem zastoju tovornih vozil na koncu avtoceste pa je treba pustiti prostor oziroma dovolj razdalje za izključevanje vozil iz avtoceste proti Hrušici, so še navedli.