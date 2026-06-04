Zaradi praznika v soseščini povečan promet, ponekod že zastoji

Zaradi jutranje prometne konice trenutno nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, in sicer:
- na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih
- na štajerski avtocesti še pred Lukovico proti Ljubljani
- na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani
- na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem-Sap proti Ljubljani.
Nastajajo tudi zastoji iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj in naprej proti štajerski avtocesti.
Daljši čas potovanja in zastoje sicer v teh dneh pričakujejo predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje.
Pozivi k strpnosti
Agencija sicer ob začetku poletne sezone poziva udeležence v prometu k strpnosti, odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju prometnih pravil. Voznikom svetujejo, da pred odhodom na pot preverijo tehnično brezhibnost vozila, aktualno stanje cest in potovalne čase, da spremljajo razmere na cestah ter vozijo previdno in strpno. Ob približevanju delovni zapori naj zmanjšajo hitrost, ohranijo varnostno razdaljo in upoštevajo prometno signalizacijo.
Če pride do okvare vozila na avtocesti, naj voznik, če je mogoče, vozilo umakne na odstavni pas, vključi vse štiri smerne utripalke in pred izstopom obleče odsevni telovnik. Vsi potniki naj vozilo čim prej zapustijo ter se umaknejo za zaščitno ograjo, kjer je možno, in počakajo na pomoč. Če je to mogoče in varno, naj voznik postavi tudi varnostni trikotnik. Za pomoč lahko pokliče številko 1970, v nujnih primerih pa številko 112, svetujejo na agenciji.
Ob lepem vremenu je na cestah tudi več ranljivih udeležencev v prometu. Ker poteka nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, agencija voznike poziva k dodatni previdnosti in spoštljivemu sobivanju s kolesarji, uporabniki e-skirojev, vozniki mopedov in motoristi.
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