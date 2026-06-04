Zaradi praznika v soseščini povečan promet, ponekod že zastoji

Zaradi jutranje prometne konice trenutno nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, in sicer:

- na gorenjski avtocesti od Naklega proti Ljubljani na posameznih odsekih

- na štajerski avtocesti še pred Lukovico proti Ljubljani

- na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru in Ljubljani

- na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem-Sap proti Ljubljani.

Nastajajo tudi zastoji iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentilj in naprej proti štajerski avtocesti.

Daljši čas potovanja in zastoje sicer v teh dneh pričakujejo predvsem na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentilj in Gruškovje.