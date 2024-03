Zaradi praznikov bodo ceste polne: vozniki, na pot previdno in strpno

Zaradi prihajajočih praznikov in počitnic v nekaterih deželah je pričakovati povečano gostoto prometa od Avstrije in Italije proti Hrvaški in turističnim krajem že od sredine tega tedna naprej, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru. V obratni smeri bo promet močno povečan predvsem v ponedeljek in torek.

Pred vrati so velikonočni prazniki in naše ceste bodo znova obremenjene. Na Prometno-informacijskem centru voznike obveščajo, da gre povečan promet od Avstrije in Italije proti Hrvaški pričakovati že v teh dneh. Povečan promet bo tudi v smeri turističnih krajev, bolj polna bodo tudi počivališča.

Omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, bo v Sloveniji velja v naslednjih dneh: v petek, 29. marca, pred veliko nočjo od 14. do 22. ure ter v nedeljo in ponedeljek, 31. marca in 1. aprila, od 8. do 22. ure.

