Slovenija

Zaradi praznikov več gneče in zastoji na cestah

Ljubljana, 30. 04. 2026 06.23 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Zastoji na ljubljanski obvoznici

Zaradi prvomajskih praznikov je na naših cestah danes in konec tedna pričakovati povečano gostoto prometa in zastoje. Zaradi praznika dela bo na avtocesti v petek in soboto veljala omejitev prometa tovornih vozil. Tovorni promet bo zato danes pričakovano povečan, izhaja iz spletne strani prometnoinformacijskega centra.

Promet bo zaradi obiska turističnih in izletniških točk konec tedna dodatno povečan v primeru lepe vremenske napovedi. Zgoščen promet se obeta danes, 1. maja, ki je dela prost dan v večini okoliških držav, in 2. maja.

Prometno najbolj obremenjen dan pa bo zaradi konca počitnic nedelja, 3. maj, predvsem v smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

Zaradi praznika dela bo na avtocesti v petek in soboto veljala omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone in sicer od 8. do 22. ure. Enako bo veljalo v nedeljo. Tovorni promet bo zato pričakovano povečan danes in v ponedeljek.

Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Kaj po 'odhodu' iz politike čaka Urško Klakočar Zupančič?

24ur.com Zaradi del in praznikov v tujini bo v naslednjih dneh povečan promet
24ur.com Zaradi praznikov polne ceste: vozniki, na pot previdno in strpno
24ur.com Prihajajo prazniki: pričakovan zgoščen promet in zastoji
24ur.com Zastoji na štajerki in primorki, pot se podaljša
24ur.com Pripravite se na daljšo pot, v naslednjih dneh je pričakovati povečan promet
24ur.com Potrpežljivo na ceste: daljše čakalne dobe na mejnih prehodih
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ne boste verjeli, kaj se otroci naučijo med enim samim obiskom trgovine
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Katera živila si pripraviti v torbo za v porodnišnico?
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znano je, katere čevlje bomo nosile to poletje
Kršenje pravil zaneti spor v Kmetiji
Pred usodnim zmenkom so ji diagnosticirali terminalnega raka
Pri deodorantu večina ljudi izbere napačno stvar
Sašo Avsenik zaradi redke nevrološke motnje začasno odložil harmoniko, upanje pa našel v Barceloni
Pomanjkanje apetita zjutraj: kaj pomeni in kdaj je razlog za skrb
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Taylor Swift želi zaščititi dva svoja zvočna posnetka kot blagovno znamko
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk s kar 30 grami beljakovin, ki vas bo nasitil do kosila
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Kmetija
Ljubezen na prvi ples
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
