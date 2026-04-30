Zaradi praznikov več gneče in zastoji na cestah

Promet bo zaradi obiska turističnih in izletniških točk konec tedna dodatno povečan v primeru lepe vremenske napovedi. Zgoščen promet se obeta danes, 1. maja, ki je dela prost dan v večini okoliških držav, in 2. maja.

Prometno najbolj obremenjen dan pa bo zaradi konca počitnic nedelja, 3. maj, predvsem v smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

Zaradi praznika dela bo na avtocesti v petek in soboto veljala omejitev prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone in sicer od 8. do 22. ure. Enako bo veljalo v nedeljo. Tovorni promet bo zato pričakovano povečan danes in v ponedeljek.

Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani prometnoinformacijskega centra.