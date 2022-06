Zaradi premajhnega zanimanja odpovedali čarterske lete Maribor - Italija

Vojna v Ukrajini je delno vplivala tudi na čarterske polete Maribor - Italija. Marsikateri Italijan je namreč ime Maribor zamenjal z ukrajinskim Mariupolom. V četrtek bi iz Bolzana, Pise in Neaplja na mariborsko letališče morali prileteti prvi italijanski gostje, tedenski poleti pa bi trajali vse do 15. septembra. A so jih morali zaradi premajhnega zanimanja pri Italijanih odpovedati. Po dolgem času je bil to sicer prvi konkretni poskus turistične obuditve mariborskega letališča.

Vse je že bilo nared za čartersko linijo Maribor - Neapelj, Pisa in Bolzano, v promocijo na italijanskem trgu so vložili veliko, pridobili skoraj 300 italijanskih agencij, a je bila prodaja aranžmajev zelo slaba, pravi organizator potovanj Božidar Dokl: "Ni nam pomagal ne covid, ne vojna v Ukrajini, ne Mariupol, ki ga Italijani radi zamenjujejo za Maribor. Turčija je ostala brez šest milijonov turistov letos, znižali so cene, v Sloveniji niti apartmaja za to ceno ne moremo ponuditi." Mariborsko letališče je sicer priljubljeno pri letalskih družbah za šolanje pilotov, v poslovnem letalstvu, tukaj redne treninge izvajajo tudi Flying Bullsi, a turističnih čarterskih poletov, kaj šele rednih letalskih linij, letališče že dolgo ni videlo. Po visokoletečih obljubah kitajskih najemnikov letališča, ki so strmoglavile, ga je v upravljanje prevzela državna DRI. icon-expand Parkirišče aerodrom Maribor FOTO: POP TV Po dolgem času so pri organizatorju popotovanj prvi, ki so pripravili čarterske turistične lete iz Maribora. Puške v koruzo ne bodo vrgli, pravi Dokl:"Ogromno energije smo vložili, ogromno kontaktov imamo, tako da ostajamo na italijanskem trgu. Iz Bolzana, imajo zelo velike interese, da bi jeseni prihajali v vzhodno Slovenijo. Ravno pripravljamo ponudbe. Ne bo zdaj kratkoročno nič, ampak srednjeročno in dolgoročno jaz mislim, da se bo ta zadeva zelo obrestovala." Mariborsko letališče in tudi vzhodna regija kot turistična destinacija imata namreč velik potencial, ki ga je potrebno izkoristiti, še pravi naš sogovornik.