Zaradi premajhnih opozoril na embalaži s trga umaknili tanke cigarete

O umiku s trga poroča Delo. "Težava je v tem, da je na zavojčkih 'slim cigaret' opozorilo o nevarnosti kajenja premalo vidno oziroma premalo široko, kar ni v skladu z direktivo EU. Vendar je embalaža 'slim cigaret' bistveno tanjša in manjša od embalaže običajnih cigaret, kjer so zdravstvena opozorila dovolj vidna in široka," je za Delo pojasnil zaposleni v enem od podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo in uvozom tobačnih izdelkov, ki ne želi biti imenovan.

Zaradi teh določil bodo morala tobačna podjetja prilagoditi proizvodnjo, šele nato bodo izdelke spet lahko ponudili trgu. Kdaj naj bi se to zgodilo, ne ve nihče. Po informacijah časnika so slovenski kupci na mejnem prehodu s Hrvaško pred dnevi že pokupili vse zaloge teh tobačnih izdelkov. Očitno se bo zaradi pomanjkanja spet vzpostavil sivi trg, so ocenili pri časniku.

Na tržnem inšpektoratu so za Delo pojasnili, da morajo biti zdravstvena opozorila na zavojčku široka vsaj dva centimetra. "V zavojčkih, na katerih so prikazana zdravstvena opozorila, ki niso široka vsaj 20 milimetrov (ampak manj), se večinoma prodajajo tako imenovane slim cigarete. Torej, opozorila na teh zavojčkih niso dovolj široka," so pojasnili.

Tržni inšpektorji so konec septembra in v začetku oktobra lani izvedli nadzor nad označevanjem tobačnih izdelkov in njihovo embalažo. Izdali so 12 odločb o prekršku, ki so že pravnomočne, denarne kazni pa znašajo od 4000 do 33.000 evrov za pravno osebo in od 800 do 2000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.