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Slovenija

Zaradi prenamnožitve podlubnikov za skoraj pet milijonov evrov škode

Ljubljana, 01. 10. 2026 16.31 pred 4 urami 2 min branja 2

Avtor:
STA Ti.Š.
V Sloveniji je okoli 100 vrst podlubnikov.

Od začetka januarja do sredine avgusta je bilo zaradi napada podlubnikov ter snegolomov in vetrolomov za posek določenih 429.284 kubičnih metrov dreves. Po predhodni oceni zavoda za gozdove je nastalo za 4,9 milijona evrov škode, izhaja iz poročila o stanju in oceni škode v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov, ki ga je potrdila vlada.

Zavod za gozdove Slovenije je na podlagi evidenc izdanih odločb v obdobju od 1. januarja do 18. avgusta 2026 ugotovil, da je za posek oziroma spravilo iz gozda določenih skupaj 429.284 kubičnih metrov poškodovanih iglavcev. Od tega je bilo 181.242 kubičnih metrov poškodovanih zaradi podlubnikov, 248.042 kubičnih metrov pa zaradi snega in vetra, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Kot je navedeno v Zakonu o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov, je prenamnožitev njihove populacije stanje, ko je treba zaradi napada podlubnikov posekati več kot 400.000 kubičnih metrov dreves v posameznem koledarskem letu.

Glede na obseg poškodovanih dreves in ocenjeno škodo so tako izpolnjeni zakonski pogoji za uporabo dodatnih ukrepov. "Ti omogočajo prilagoditve pri odreditvi sanitarne sečnje, poenostavitve postopkov spreminjanja gozdnogospodarskih načrtov, krajše roke za izdajo soglasij in dovoljenj ter izjeme pri gradnji gozdnih prometnic. Predvideni so tudi povračilo stroškov zapor državnih in občinskih cest zaradi izvedbe varstvenih del ter posebna ureditev zmanjšanja ali odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete," so zapisali v sporočilu.

Za povračilo stroškov zapor cest je predvidenih skupno do 15.000 evrov, od tega 12.000 evrov v letošnjem letu in 3000 evrov v letu 2027. Sredstva se bodo izplačevala na podlagi upravičenih zahtevkov.

Ocena škode ne vključuje stroškov sanacije poškodovanih gozdov. Sanacija se načrtuje v ločenem postopku, njeno financiranje oziroma sofinanciranje pa bo potekalo v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.

V Sloveniji je okoli 100 vrst podlubnikov.
V Sloveniji je okoli 100 vrst podlubnikov.
FOTO: Shutterstock

Podlubnikov oziroma pogovorno lubadarjev je več tisoč vrst, v Sloveniji pa jih je popisanih okoli 100. V Evropi in Sloveniji največ škode povzročajo podlubniki, ki napadajo smreke – tako imenovani smrekovi lubadarji. Podlubniki so stalno prisotni v naših gozdovih, težave pa se pojavijo zlasti, ko se prenamnožijo, saj takrat napadajo tudi zdrava drevesa.

Najpogostejši vzrok za prenamnožitve podlubnikov so obsežne naravne ujme, kot so vetrolomi, snegolomi, žledolomi in dolgotrajne suše, zlasti v kombinaciji z vročinskimi valovi.

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Nace Štremljasti
01. 10. 2026 20.05
a na jelovici še živijo lubadarji,lepo ane
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+1
1 0
flojdi
01. 10. 2026 17.15
?kje so pa detli zolne ...?niso se uvozil kitajskih
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+1
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