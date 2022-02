Nov protokol testiranja še brez večjih sprememb: 'Sproščanja ukrepov še ne bo'

Hitri testi veljajo za zanesljive

Rezultate hitrih in PCR-testov pa primerjajo ves čas. Kot pravijo, so tudi hitri zanesljivi. "Ti hitri testi, ki jih mi konkretno uporabljamo, so v 99 odstotkih potrdili tudi okužbe na PCR-testu," dodaja Plank. In medtem ko se bolje precepljene evropske države odpirajo, v Sloveniji ostajamo pri trenutnih ukrepih. "V Združenem kraljestvu in na Danskem je precepljenost nasploh v skupinah, ki predstavljajo povečano verjetnost, da bo prišlo do težkega poteka in sprejema v bolnišnico, je pri njih precepljenost skoraj 100-odstotna, pri nas smo daleč od tega," še dodaja Logarjeva.