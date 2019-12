Zaradi prenizkih plač bo praznični čas v Termah Maribor zasenčila stavka

V Termah Maribor, ki imajo več kot polovico vseh hotelskih ležišč, je za praznike napovedana stavka. Generalno stavko napovedujejo za 30. december, že pred tem pa bodo stavkali po posameznih hotelih. Razlog so prenizke plače, premalo ljudi, mnogi so si namreč službo že našli drugje, slabi odnosi in domnevno izčrpavanje podjetja. Vodstvo se menja kot po tekočem traku, lastniki pa očitno tudi.