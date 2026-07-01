Slovenija
Zaradi prenove psihiatrične bolnišnice zaprli glavno cesto
Prebivalci Begunj na Gorenjskem so na nogah. Zaradi prenove psihiatrične bolnišnice so namreč zaprli glavno cesto skozi kraj, obvoz pa speljali čez Podbrezje, kar pot podaljša za okoli 30 kilometrov. Domačini pravijo, da se bodo znašli in uporabljali lokalne poti, skrbi pa jih, kaj bo zapora pomenila za turistično sezono in predvsem za nujne službe, ki se bodo do kraja intervencij zdaj veliko težje prebijale.
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