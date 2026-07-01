Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zaradi prenove psihiatrične bolnišnice zaprli glavno cesto

Begunje, 01. 07. 2026 19.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Manca Turk
Zaprta cesta

Prebivalci Begunj na Gorenjskem so na nogah. Zaradi prenove psihiatrične bolnišnice so namreč zaprli glavno cesto skozi kraj, obvoz pa speljali čez Podbrezje, kar pot podaljša za okoli 30 kilometrov. Domačini pravijo, da se bodo znašli in uporabljali lokalne poti, skrbi pa jih, kaj bo zapora pomenila za turistično sezono in predvsem za nujne službe, ki se bodo do kraja intervencij zdaj veliko težje prebijale.

begunje psihiatrična bolnišnica gorenjska

'Si samska?': komentarji svetnika SDS sprožili policijsko preiskavo

Črna poletna statistika: vedno več smrtnih žrtev na naših cestah

24ur.com V Šmartnem pod Šmarno goro čez noč zaprli cesto
24ur.com V poplavljeni psihiatrični bolnišnici hitijo s sanacijo, na pomoč tudi turisti
24ur.com V maju številne zapore po naši prestolnici. Kje morate posebej načrtovati pot?
24ur.com Več ur ne morejo iz vasi, občina pa jih ne sliši
24ur.com Dolga pot proti Obali
24ur.com Tržaške ulice so postale dom prosilcev za azil
24ur.com Franja po neurju zaprta za obiskovalce, obnova naj bi trajala več let
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Odraščal je brez očeta, danes pa je uspešna hollywoodska zvezda
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Ali lahko dojenčka mažemo s sončno kremo?
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
Bo kralj Karel spet ostal brez srečanja z vnuki? Princ Harry naj bi bil zaradi otrok vse bolj zaskrbljen
"Želela sem napisati zgodbo, po kateri bodo otroci stekli na vrt"
"Želela sem napisati zgodbo, po kateri bodo otroci stekli na vrt"
zadovoljna
Portal
Tako lepa je v kopalkah znana Slovenka
Vročinski val se končuje: nevihte prinašajo olajšanje, a tudi spremembe v počutju
Vročinski val se končuje: nevihte prinašajo olajšanje, a tudi spremembe v počutju
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Speljal mu je dekle? Drama med Bojanom in Jakovom šokirala oboževalce
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki so to poletje najbolj priljubljene
Slovenski frizer razkriva 5 frizur, ki so to poletje najbolj priljubljene
vizita
Portal
Ali lahko spimo s prižgano klimatsko napravo? Zdravnik je dal nepričakovan odgovor
Dieta, ki ima le eno strogo pravilo
Dieta, ki ima le eno strogo pravilo
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Poceni živila za hujšanje, ki jih priporočajo celo nutricionisti
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
Že po 15 dneh bo celulit vidno zmanjšan: 7 preprostih korakov do bolj gladke in napete kože
cekin
Portal
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Kralj Karel III. plačal milijonski davek in se uvrstil med največje davkoplačevalce
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
Za ceno večerje v Londonu sta obiskala osem držav
moskisvet
Portal
Takole zvezdnica uživa na svojih sanjskih medenih tednih
LeBron odhaja, Dončić prevzema: nova era v Lakersih
LeBron odhaja, Dončić prevzema: nova era v Lakersih
To morate vedeti, če vas na cesti ujame poletna nevihta
To morate vedeti, če vas na cesti ujame poletna nevihta
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
Kako je Norvežan postal najbolj zabaven nogometaš svetovnega prvenstva?
dominvrt
Portal
3 ključni nasveti, ki lahko rešijo vašega hišnega ljubljenčka
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Popolna rastlina za vroča poletja: Cveti dolgo, skoraj ne potrebuje nege in navduši vsak balkon
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
Zakaj imate v stanovanju stonoge in kako jih trajno odpraviti?
okusno
Portal
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Čokoladna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Čokoladna rolada brez peke, ki vedno navduši goste
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Mango rita: tropska bomba okusa, ki je obnorela splet
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
Napaka, ki jo pri uživanju lubenice dela veliko ljudi
voyo
Portal
Sandokan
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763